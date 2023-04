Padrone muore in aeroporto e il cane rimane solo: la triste storia di "Nintendo" (Di giovedì 20 aprile 2023) Un cittadino statunitense è morto improvvisamente martedì scorso all' aeroporto di Bari , lasciando il suo cane, una femmina di bull terrier di nome Nintendo , da sola. Il cane è stato affidato al canile... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 aprile 2023) Un cittadino statunitense è morto improvvisamente martedì scorso all'di Bari , lasciando il suo, una femmina di bull terrier di nome, da sola. Ilè stato affidato al canile...

