Padrone muore all'aeroporto di Bari, cane adottato dopo mobilitazione social (Di giovedì 20 aprile 2023) “Vogliamo rassicurare tutti circa le condizioni di Nintendo, la bull terrier il cui proprietario è deceduto in aeroporto”. Lo scrivono su Facebook i responsabili del canile sanitario di Bari che si stanno prendendo cura della cagnolina rimasta orfana del Padrone, un turista americano morto all’improvviso per un malore, il 18 aprile all'aeroporto di Bari mentre era in vacanza nel nostro paese. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) “Vogliamo rassicurare tutti circa le condizioni di Nintendo, la bull terrier il cui proprietario è deceduto in”. Lo scrivono su Facebook i responsabili del canile sanitario diche si stanno prendendo cura della cagnolina rimasta orfana del, un turista americano morto all’improvviso per un malore, il 18 aprile all'dimentre era in vacanza nel nostro paese.

