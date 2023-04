Padovan | «Inter | cercato subito la vittoria Voglia di non risparmiarsi!»

(Di giovedì 20 aprile 2023)elogia l’dopo la buona prestazione contro il Benfica e l’approdo in semifinale di Champions League. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista presente nello studio di Sky Sport 24.– Giancarloapprezza l’approccio dell’nella gara di Champions League disputata contro il Benfica.venuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «Mi è piaciuta ladi non risparmiarsi e di cercarela, come aveva fatto a Lisbona. L’aveva un vantaggio che avrebbe potuto amministrare ma non l’ha voluto fare. Hail gole ne ha fatti tre. È vero che ne ha subiti altri tre ma sono venuti a qualificazione ...

Ieri sera il Milan, pareggiando a Napoli si è assicurato il passaggio del turno e ora gli uomini di Inzaghi non vogliono essere da meno. Questa sera si svolgerà il secondo atto di Inter-Benfica con i ...Le parole del giornalista a proposito delle due milanesi che scendono in campo per sognare un posto in semifinale ...