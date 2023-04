Pacchioni: “Napoli, ottimo sfidare subito la Juventus” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli sfida la Juventus in Serie A domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. A Radio Punto Nuovo Paolo Pacchioni di Rtl 102.5 dice: “Conoscendo Spalletti, ora il Napoli avrà la reazione giusta in campionato. Il traguardo ormai è raggiunto, ma la botta in Champions ha certamente colpito la squadra che tornerà agguerrito in Serie A, dopo averla presa sottogamba nell’ultimo periodo. Anche la Juventus è avvisata, seppur dal canto suo sia più preoccupato di quello che sta vivendo dal punto di vista giudiziario. Poi non so quanto abbia senso fare mille classifiche con gli asterischi e poi veder tutto restituito“. Poi Pacchioni continua: “Se la Juventus ha compiuto delle irregolarità, vanno punite con o senza vizi di forma da parte della ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilsfida lain Serie A domenica 23 aprile 2023 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. A Radio Punto Nuovo Paolodi Rtl 102.5 dice: “Conoscendo Spalletti, ora ilavrà la reazione giusta in campionato. Il traguardo ormai è raggiunto, ma la botta in Champions ha certamente colpito la squadra che tornerà agguerrito in Serie A, dopo averla presa sottogamba nell’ultimo periodo. Anche laè avvisata, seppur dal canto suo sia più preoccupato di quello che sta vivendo dal punto di vista giudiziario. Poi non so quanto abbia senso fare mille classifiche con gli asterischi e poi veder tutto restituito“. Poicontinua: “Se laha compiuto delle irregolarità, vanno punite con o senza vizi di forma da parte della ...

