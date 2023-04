Oxfam Festival | due giorni di incontri a Firenze E sarà consegnato il premio ‘Combattere la disuguaglianza’ dedicato ad Alessandra Appiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Torna aildiper far luce sulla disuguaglianza in Italia. Una disuguaglianza sempre più larga, che riguarda “la sfera economica, sociale e scolastica, l’accesso alle cure e alla cultura, e il modo di guardare alle minoranze”. La seconda edizione della manifestazione, in programma all’Istituto degli Innocenti dal 12 al 13 maggio, ospiterà studiosi, politici, scrittori, giornalisti, rappresentanti della società civile per un confronto a più voci sulle disuguaglianze che attraversano la nostra società e su quali soluzioni sia possibile mettere in campo per contrastarle. E nella giornata di apertura cila consegna del“Combattere la disuguaglianza – Si può fare”,alla scrittrice. “In un ...

L'sarà l'occasione per raccontare tutto questo, condividendo storie e visioni, modelli virtuosi e proposte concrete. Con i giovani soprattutto, a cui il futuro appartiene più che ad ...' Creiamo un futuro di uguaglianza": questo il titolo della seconda edizione dell'che si terrà il 12 e 13 maggio presso l'Istituto degli Innocenti e il Cinema La Compagnia a Firenze. La seconda edizione porterà di nuovo sul palco storie e visioni, modelli virtuosi e ...L'sarà l'occasione per raccontare tutto questo, condividendo storie e visioni, modelli virtuosi e proposte concrete. Con i giovani soprattutto, a cui il futuro appartiene più che ad ...

TORNA L’OXFAM FESTIVAL, CREIAMO UN FUTURO DI UGUAGLIANZA Oxfam Italia

Firenze – La disuguaglianza si allarga, permea la sfera economica, diventa fenomeno sociale, si impadronisce delle scuole, divora il diritto alla cura, svuota il grande ruolo della cultura, crea gabbi ...