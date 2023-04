Osimhen, tre top club lo chiedono al Napoli: doppia mossa di De Laurentiis! (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Napoli, dopo la grande delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ritorna a concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo scudetto ormai a un passo. La squadra di Spalletti ha voglia di chiudere la pratica e regalare una gioia alla città di Napoli dopo 33 anni d’attesa. La società resta intanto vigile sul mercato, attenta in caso di particolari novità. In particolare sarà il futuro di Osimhen a tenere banco in casa Napoli nei prossimi mesi. L’attaccante nigeriano è legato agli azzurri con un contratto fino al 2025 e difficilmente resterà in azzurro senza rinnovo, soprattutto dopo la straordinaria stagione che si sta per concludere. E le pretendenti al suo acquisto di certo non mancano. FOTO: Imago – Osimhen Quali sono i tre club che vogliono ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 aprile 2023) Il, dopo la grande delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ritorna a concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo scudetto ormai a un passo. La squadra di Spalletti ha voglia di chiudere la pratica e regalare una gioia alla città didopo 33 anni d’attesa. La società resta intanto vigile sul mercato, attenta in caso di particolari novità. In particolare sarà il futuro dia tenere banco in casanei prossimi mesi. L’attaccante nigeriano è legato agli azzurri con un contratto fino al 2025 e difficilmente resterà in azzurro senza rinnovo, soprattutto dopo la straordinaria stagione che si sta per concludere. E le pretendenti al suo acquisto di certo non mancano. FOTO: Imago –Quali sono i treche vogliono ...

