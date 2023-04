Orso Mj5, firmato il decreto di abbattimento (Di giovedì 20 aprile 2023) Maurizio Fugatti, presidente della provincia Autonoma di Trento, ha ordinato l’abbattimento di Mj5, l’Orso che il 5 marzo scOrso aveva aggredito un uomo in val di Rabbi. La Lav ricorrerà al Tar. Orso Mj5, gli ultimi aggiornamenti sul caso orsa in Trentino Mentre il dibattito sull’abbattimento dell’orsa Jj4 è ancora aperto, il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato il decreto con il quale dispone l’abbattimento di Mj5, l’Orso ritenuto responsabile dell’aggressione di Alessandro Cicolini avvenuta lo scOrso 5 marzo in val di Rabbi. L’ordinanza firmata da Fugatti ripercorre in sintesi quanto accaduto la mattina del 5 marzo quando l’escursionista 39enne è stato aggredito da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Maurizio Fugatti, presidente della provincia Autonoma di Trento, ha ordinato l’di Mj5, l’che il 5 marzo scaveva aggredito un uomo in val di Rabbi. La Lav ricorrerà al Tar.Mj5, gli ultimi aggiornamenti sul caso orsa in Trentino Mentre il dibattito sull’dell’orsa Jj4 è ancora aperto, il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, hailcon il quale dispone l’di Mj5, l’ritenuto responsabile dell’aggressione di Alessandro Cicolini avvenuta lo sc5 marzo in val di Rabbi. L’ordinanza firmata da Fugatti ripercorre in sintesi quanto accaduto la mattina del 5 marzo quando l’escursionista 39enne è stato aggredito da un ...

