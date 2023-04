Orsa JJ4, il padre di Andrea Papi: “Le istituzioni non hanno fatto niente” (Di giovedì 20 aprile 2023) Orsa JJ4, il padre di Andrea Papi: “Le istituzioni non hanno fatto niente. Qualcuno deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità della morte di Andrea” Carlo Papi, il padre di Andrea, il giovane runner morto dopo l’aggressione dell’Orsa JJ4, ha affidato a il quotidiano La Repubblica, le proprie considerazioni sulla vicenda relativa all’abbattimento dell’Orsa. «La vita dell’Orsa JJ4 non ci restituirà nostro figlio. Troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale, a cui non può essere imputata la volontà di uccidere. Non ci interessano i trofei della politica: noi pretendiamo che ad ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 aprile 2023)JJ4, ildi: “Lenon. Qualcuno deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità della morte di” Carlo, ildi, il giovane runner morto dopo l’aggressione dell’JJ4, ha affidato a il quotidiano La Repubblica, le proprie considerazioni sulla vicenda relativa all’abbattimento dell’. «La vita dell’JJ4 non ci restituirà nostro figlio. Troppo comodo cercare di chiudere questa tragedia eliminando un animale, a cui non può essere imputata la volontà di uccidere. Non ci interessano i trofei della politica: noi pretendiamo che ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : L’intervista rilasciata alle Iene dai genitori di Andrea Papi dovremmo ascoltarla tutte e tutti. Questa famiglia d… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Vaccino pericoloso, lo sequestro». Ma Speranza provò a fermare il Pm ??? Nuova ecotassa: colpiti… - enpaonlus : Inaccettabili pressioni di Pichetto Fratin su ISPRA per sostenere altrettanto inaccettabili pretese di uccisione de… - IosonoScala : RT @luisa83156856: Salviamo l’orsa JJ4 dal lager del Casteller e dalla morte! - Firma la petizione! - MogarelliMarina : RT @fanpage: I familiari di Andrea Papi, il runner ucciso dall’orsa JJ4 in Trentino, hanno chiarito di non volere la morte dell’animale. “S… -