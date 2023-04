Orsa Jj4 allo zoo di Fasano | il sindaco rilancia Affari L' abbattimento è inutile | da noi c' è spazio per tenerla

(Di giovedì 20 aprile 2023) Continua a far discutere il caso dell’Jj4 che il 5 aprile scorso ha ucciso il runner trentino Andrea Papi. La polemica è ormai schiacciata su due fronti: da una parte quelli che chiedono l’dell’animale, dall'altra quelli che invece ne chiedono la liberazione o la permanenza in una struttura adeguata. Segui sutaliani.it

Runner ucciso in Trentino, abbattere l'è sbagliato . Questo è il responso del sondaggio di Money.it , che è arrivato nel pieno di una sorta di braccio di ferro tra Maurizio Fugatti - presidente della Provincia autonoma di Trento - ...Il ministro dell'Ambiente ieri aveva detto che era da sopprimere, adesso ha diffuso una nota in cui dice che "ucciderla non ridarà la vita al giovane ...... abbattimento o trasferimento dell'in un luogo protetto, a seconda delle proprie preferenze ... In primis perché la morte dinon garantisce che altri suoi consimili, ricorrendo le analoghe ...

Catturata l'orsa Jj4: le immagini della cella in cui è rinchiusa La7

Carlo Papi, padre del runner ucciso dall'orsa Jj4 ha ufficialmente chiesto di non abbattere l'animale che ha aggredito il figlio. L'uomo non cerca vendette simboliche, ma i responsabili che hanno reso ...Roma, 20 apr. (askanews) – L’orsa JJ4 “Forse c’è qualcuno in Germania che è disposto a prenderla, come la fondazione Orso che so per certo è in contatto col governatore Fugatti. Cosa bisognerebbe far ...