Oroscopo Paolo Fox Venerdì 21 Aprile 2023: Cancro deluso

L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Aprile 21 2023

Ariete Per coloro che lavorano in proprio è possibile qualche introito in più. Novità in vista. 

Toro Con Sole e Luna nel tuo segno zodiacale in questo Venerdì non mancheranno occasioni per farsi valere. 

Gemelli II lavoro è importante, ma non devi rinunciare all'amore. Organizza il prossimo fine settimana al meglio. 

Cancro Una delusione o una diffidenza d'amore va cancellata. Ci sono buone prospettive in arrivo. 

Leone Va bene fare valere il tuo punto di vista, ma non devi tirare troppo la corda. Lo sai, esagerare è controproducente. 

Vergine C'è meno tensione nell'aria in questi giorni. Ed entro poco si risolveranno problemi importanti. 

Bilancia Se, nonostante i problemi e le differenze, un ...

