Ornella Vanoni gioca col suo toy-boy: spunta una foto pazzesca | Guarda (Di giovedì 20 aprile 2023) Vecchie dive e giovani cantanti. Poco più che toyboy per figure mitiche e ormai praticamente senza età come Mina e Ornella Vanoni che non ci pensano nemmeno a fare un passo di lato. Anzi, forse di lato lo fanno, se vicino a loro, però, ci sono bei giovanotti come Blanco o Marracash un po' da adulare e dai quali farsi celebrare. Coi giovani che si prestano al ruolo di giocarelli artistici delle dive. Salvo poi, magari involontariamente, come fa Blanco, sfotterle anche un po' queste novelle, vegliarde amate immortali. Ma Beethoven non c'entra nulla. Piuttosto ci ritroviamo elementi del celebre saggio su L'umorismo di Pirandello. Nel quale il grande autore siciliano parla dell'umorismo come “sentimento del contrario”. Così il ragazzaccio bresciano devastatore del palco di Sanremo, di fatto si beffa (o omaggia?) Mina che ovviamente non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Vecchie dive e giovani cantanti. Poco più che toyboy per figure mitiche e ormai praticamente senza età come Mina eche non ci pensano nemmeno a fare un passo di lato. Anzi, forse di lato lo fanno, se vicino a loro, però, ci sono bei giovanotti come Blanco o Marracash un po' da adulare e dai quali farsi celebrare. Coi giovani che si prestano al ruolo direlli artistici delle dive. Salvo poi, magari involontariamente, come fa Blanco, sfotterle anche un po' queste novelle, vegliarde amate immortali. Ma Beethoven non c'entra nulla. Piuttosto ci ritroviamo elementi del celebre saggio su L'umorismo di Pirandello. Nel quale il grande autore siciliano parla dell'umorismo come “sentimento del contrario”. Così il ragazzaccio bresciano devastatore del palco di Sanremo, di fatto si beffa (o omaggia?) Mina che ovviamente non si ...

