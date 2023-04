Oriana senza freni su Antonella Fiordelisi, L’Isola e Temptation Island (Di giovedì 20 aprile 2023) Uscita da appena due settimane dalla Casa del GF Vip, Oriana Marzoli è impegnata tra serate e interviste e in quella concessa al settimanale Mio ha parlato della sua esperienza nel reality. L’uragano venezuelano ha dichiarato di essersi trovata bene con Signorini e di aver stretto una bella amicizia con Luca Onestini, mentre ha specificato che non potrà mai essere amica di Antonella Fiordelisi. “Penso proprio che il pubblico mi abbia capita. Con Alfonso Signorini è stata sintonia da subito. Mi sono divertita con lui e mi sono sentita capita. Luca Onestini? Ci sentiamo e presto ci vedremo! Con lui c’è una grande amicizia. Se potrei diventare amica di Antonella Fiordelisi? No. Sono una persona coerente, lo sono stata dentro la casa e lo sono fuori. Se non vado d’accordo con una ragazza dentro, non posso ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 aprile 2023) Uscita da appena due settimane dalla Casa del GF Vip,Marzoli è impegnata tra serate e interviste e in quella concessa al settimanale Mio ha parlato della sua esperienza nel reality. L’uragano venezuelano ha dichiarato di essersi trovata bene con Signorini e di aver stretto una bella amicizia con Luca Onestini, mentre ha specificato che non potrà mai essere amica di. “Penso proprio che il pubblico mi abbia capita. Con Alfonso Signorini è stata sintonia da subito. Mi sono divertita con lui e mi sono sentita capita. Luca Onestini? Ci sentiamo e presto ci vedremo! Con lui c’è una grande amicizia. Se potrei diventare amica di? No. Sono una persona coerente, lo sono stata dentro la casa e lo sono fuori. Se non vado d’accordo con una ragazza dentro, non posso ...

