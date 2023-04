Oriana Marzoli tranquillizza i fan sulle dichiarazioni rilasciate | il gesto social

(Di giovedì 20 aprile 2023)i fan dopo alcunein un’intervista: ildell’ex gieffinasi è classificata al secondo posto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia è stata lunga ed intensa. Lafin da primo momento è riuscita oltre a mettersi in gioco ma ha conquistato il cuore degli italiani col suo sorriso e la sua grinta.durante la sua permanenza si è avvicinata sempre di più all’imprenditore Daniele Dal Moro. I due ex gieffini oggi, lontani dalle telecamere e dalla vita condivisa nel reality show si godono il loro puro amore. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il video è stato diffuso su Twitter. Un gesto deplorevole ai danni di Oriana Marzoli, che si trovava in discoteca p… - leggoit : Oriana Marzoli dopo il GfVip, le foto - 361_magazine : - ElisaDiGiacomo : Oriana Marzoli: 'Con Daniele sto molto bene, mi trasmette la calma di cui ho bisogno' - DonnaGlamour : Oriana Marzoli, la frecciata ai Donnalisi! E su Temptation Island con Daniele… -

L'influencer venezuelana,, finalista nella settima edizione del Grande Fratello Vip , ha parlato della sua storia d'amore con Daniele Dal Moro e di Antonella Fiordelisi con cui si è scontrata spesso dentro la ..., la 'reina' dei reality, anche al GF Vip nostrano è riuscita a far parlare di sé per via del suo carattere vulcanico e spiazzante. L'ex Vippona non ha vinto per un soffio, ...Il presente e il futuro con Daniele Dal Moro ma anche una frecciata ai Donnalisi con cui ha condiviso la Casa del GF. Parla. Non si è fermata un attimo dopo l'uscita dalla Casa del GF Vip e il secondo posto raggiunto alle spalle di Nikita. Stiamo parlando diche tra i vari impegni lavorativi e ...

Gf Vip, Oriana Marzoli in Spagna dalla famiglia. Il gesto che preoccupa i fan: ecco cosa succede leggo.it

In un'intervista Oriana Marzoli ha parlato del rapporto con Daniele Dal Moro e dei suoi progetti di lavoro futuri ...Il presente e il futuro con Daniele Dal Moro ma anche una frecciata ai Donnalisi con cui ha condiviso la Casa del GF. Parla Oriana Marzoli.