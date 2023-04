Oriana e Daniele a Temptation Island? La Marzoli parla del loro rapporto di coppia (Di giovedì 20 aprile 2023) Oriana Marzoli, la ‘reina’ dei reality, anche al GF Vip nostrano è riuscita a far parlare di sé per via del suo carattere vulcanico e spiazzante. L’ex Vippona non ha vinto per un soffio, classificandosi seconda alle spalle di Nikita Pelizon. Al settimanale Mio ha rilasciato di recente un’intervista nella quale ha parlato della sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 aprile 2023), la ‘reina’ dei reality, anche al GF Vip nostrano è riuscita a farre di sé per via del suo carattere vulcanico e spiazzante. L’ex Vippona non ha vinto per un soffio, classificandosi seconda alle spalle di Nikita Pelizon. Al settimanale Mio ha rilasciato di recente un’intervista nella quale hato della sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il video è stato diffuso su Twitter. Un gesto deplorevole ai danni di Oriana Marzoli, che si trovava in discoteca p… - JessicaBertuna : RT @tenerina167: @Barby7114 @Denebola_1967 Ecco Oriana che era tristissima dopo la puntata che hanno parlato di Daniele e della squalifica!… - SignaniAlba : RT @thank_you_18: VOI NON AVETE CAPITO. Sto guardando i viaggi per questa estate e quello che vorrei prenotare ha il coordinatore che si c… - DonnaGlamour : Oriana Marzoli, la frecciata ai Donnalisi! E su Temptation Island con Daniele… - cupidoydesamor : RT @cupidoydesamor: È normale che siano invidiosi di Oriana e Daniele ???? #oriele -