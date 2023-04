Ordine: «Tra Inzaghi e società ci sono spifferi! Differenza con Pioli» (Di giovedì 20 aprile 2023) Ordine tratta di questioni legate all’Inter e in particolare delle critiche nei confronti di Inzaghi. Il giornalista di fede rossonera ravvisa la Differenza con Pioli SPIFFERI ? Franco Ordine racconta un aneddoto di Ancelotti sull’euroderby del 2003, poi si inserisce sulle questioni di casa Inter. Le sue parole su Tutti Convocati: «Ne ho parlato di recente con Ancelotti. A lui è rimasto un brutto ricordo di quella settimana da esaurimento nervoso, pur essendo andato in finale di Champions League grazie a quei derby. Anche lo spettacolo ne risentì, per la troppa tensione. Inzaghi ha vinto la Supercoppa Italiana e si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia. La grande Differenza con Pioli è che la proprietà e l’area tecnica del Milan ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)tratta di questioni legate all’Inter e in particolare delle critiche nei confronti di. Il giornalista di fede rossonera ravvisa laconSPIFFERI ? Francoracconta un aneddoto di Ancelotti sull’euroderby del 2003, poi si inserisce sulle questioni di casa Inter. Le sue parole su Tutti Convocati: «Ne ho parlato di recente con Ancelotti. A lui è rimasto un brutto ricordo di quella settimana da esaurimento nervoso, pur essendo andato in finale di Champions League grazie a quei derby. Anche lo spettacolo ne risentì, per la troppa tensione.ha vinto la Supercoppa Italiana e si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia. La grandeconè che la proprietà e l’area tecnica del Milan ...

