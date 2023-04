Operazione delle Fiamme Gialle di Agropoli | indagate 279 persone in tutta Italia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa compagnia della Guardia di Finanza di, coadiuvata dai militari del comando provinciale di Salerno, ha eseguito, su tutto il territorio nazionale, una maxi-che vede coinvolte oltre 274 imprese ed i relativi rappresentanti legali, tra di queste tre aziende rispettivamente di Latina, Formia e Terracina. Nel corsoindagini, eseguite dalla compagnia di, sono state denunciate, a vario titolo, complessivamente 279, ritenute provvisoriamente responsabili dei reati di associazione per delinquere, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione di crediti di imposta e di autoriciclaggio. II giro d’affari realizzato avrebbe fruttato un profitto illecito complessivo pari a circa 57 milioni di euro. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : In bocca al lupo a Andrea Ruggieri, con vera stima e amicizia. L’operazione tentata dal Riformista si può condivide… - analiticamente1 : RT @LennyBusker3: FBI questa settimana ha arrestato due uomini accusati di condurre un'operazione segreta di polizia all'estero a New York… - NoCode87 : 'generando artificialmente crediti di imposta attraverso la falsa attestazione di attività di formazione del person… - Giacomo24169524 : RT @ProgettoLepanto: ??'La Russia pubblicherà un 'Libro nero' sui crimini dei neonazisti ucraini durante l'Operazione speciale contro la pop… - jobwithinternet : RT @emilianoleone23: Buongiorno, veniamo dalla Russia. Aereo d'assalto delle forze aerospaziali russe nel cielo del Donbass. L’operazione… -

... un'da 900mila euro assistita al 45% dal Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale (MCC) per conto del MinisteroImprese e del Made in Italy. L'è ...Per di più, diventa dipendente dalla cocaina, mostrandovere e proprie crisi d'astinenza. ...le scelte visive e umorali forse sono diverse da quelle che la platea si aspetterebbe da un'..."Cagliostro" L'organizzazione che risulta dagli elementi raccolti dedita al compimento ... alcunequali in difficoltà economica, la possibilità di acquistare ingenti somme di denaro "...

Cilento, maxi operazione delle Fiamme Gialle sull’intero territorio: sequestri per 57 mln di euro Info Cilento

La compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, coadiuvata dai militari del comando provinciale di Salerno, ha eseguito, su tutto il territorio nazionale, una maxi-operazione che vede coinvolte olt ...VIGODARZERE (PADOVA) - Stop allo sfalcio sugli argini per salvare le nidiate di germani reali. È stato accolto l'appello delle Gadit - Guardie Ambientali d'Italia, che, grazie ...