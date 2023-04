Onu, 67 milioni di bambini senza vaccini a causa del Covid (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo quanto riporta l’Onu, circa 67 milioni di bambini sono rimasti totalmente o parzialmente privi di vaccini salvavita tra il 2019 e il 2021 a causa di interruzioni delle somministrazioni legate al Covid-19, riportando il mondo indietro di oltre 10 anni in termini di immunizzazione infantile. : cosa è successo Secondo l’Onu, negli ultimi tre anni, a causa di limitazioni dei sistemi sanitari o di blocchi legati alla pandemia, 67 milioni di bambini non sono stati sottoposti alle vaccinazioni di routine o lo sono stati solo in parte, con livelli di copertura in calo in 112 paesi. Il nuovo rapporto dell’Unicef intitolato “La condizione dell’infanzia nel mondo 2023: per ogni bambino, vaccinazioni”, conferma pienamente questi dati e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo quanto riporta l’Onu, circa 67disono rimasti totalmente o parzialmente privi disalvavita tra il 2019 e il 2021 adi interruzioni delle somministrazioni legate al-19, riportando il mondo indietro di oltre 10 anni in termini di immunizzazione infantile. : cosa è successo Secondo l’Onu, negli ultimi tre anni, adi limitazioni dei sistemi sanitari o di blocchi legati alla pandemia, 67dinon sono stati sottoposti alle vaccinazioni di routine o lo sono stati solo in parte, con livelli di copertura in calo in 112 paesi. Il nuovo rapporto dell’Unicef intitolato “La condizione dell’infanzia nel mondo 2023: per ogni bambino, vaccinazioni”, conferma pienamente questi dati e ...

