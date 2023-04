Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mr_Eko_Onana : RT @NicoSchira: Al momento la #Juventus riottiene i 15 punti e torna al terzo posto della #SerieA. Accolto il ricorso dell’ex vicepresident… - sportli26181512 : Onana torna a giocare in nazionale? All'Inter arriva la richiesta del ministro del Camerun: Onana torna a giocare c… - pablotheprince : RT @Gazzetta_it: #Onana torna a giocare con la nazionale? All'Inter arriva la richiesta del ministro del Camerun - Gazzetta_it : #Onana torna a giocare con la nazionale? All'Inter arriva la richiesta del ministro del Camerun - Lorenzo11122 : @pierdelleuve @eltucusalamanca @dalbertocarlos_ E si torna al discorso di prima. Dumfries dribbla meno di Onana (e non è un'iperbole) -

Cosa non si fa pur di riavere indietro il proprio leone André, che ha lasciato la nazionale del Camerun dopo il burrascoso litigio durante il Mondiale del Qatar col suo c.t. Rigobert Song e col presidente della Federazione Samuel Eto'o, è adesso diventato ...... segna con Barella, domina di squadra, regge di cuore la reazione avversaria,in vantaggio ... una punizione di Grimaldo, bloccata in due tempi da. Il pareggio di Aursnes, gran colpo di ...A vent'anni dall'ultima volta,quindi il derby della Madonnina in una semifinale di Champions ...dei lusitani si traduce alla mezz'ora in una punizione dalla distanza di Grimaldo chepara ...

Onana torna a giocare con la nazionale All'Inter arriva la richiesta del ministro del Camerun La Gazzetta dello Sport

Il bacio di Nicolò dopo il gol con cui ha aperto le danze a San Siro contro il Benfica e il pensiero per la moglie Federica: «Guardate cosa ho fatto» ...INTER (3-5-2) Onana 6 – sul gol di Aursnes si allunga ma non può arrivarci. Per il resto sventa ogni pericolo senza grossi patemi e controlla tutto quello che passa dalle sue parti. Nel finale subisce ...