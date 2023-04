... Joao Mario penetra in area, Acerbi lo chiude a pochi metri dalla porta di. L'Inter sta ... Complice un calo di tensione dei nerazzurri, il Benfica fa 3 - 3 alla fine del recupero ma nonla ...La reazione portoghese è solo in una punizione insidiosa di Grimaldo , ben parata da. L'Inter ... però, l'unica occasione degli ospiti, l'unica disattenzione dei nerazzurri,un primo tempo ...Una sconfitta chela serata di festa dell'attaccante svedese, 41 anni abbondanti, il più ... sicuramente più impegnato del suo dirimpettaionell'arco dei 95 . Risultato che porta la ...

Onana rovina la media, ma in Inter-Benfica regala una conferma Inter-News.it

Prestazione impeccabile dell'undici di Inzaghi, che mette sotto il Benfica e si porta sul 3-1 grazie ai gol di Barella, Lautaro e Correa. I due gol nel finale dei portoghesi non cambiano le cose. Ora ...A San Siro va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. I nerazzurri partono dal 2-0 a favore conquistato la scorsa settimana in Portogallo dote preziosa per co ...