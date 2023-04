Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Bach | “Da Meloni pieno supporto | incontro eccellente”

(Di giovedì 20 aprile 2023) “È stato uncon la presidente, che ha riaffermato il suoper i Giochi Olimpici di. L’abbiamo rassicurata che saranno un grande successo”. Così il presidente del Cio Thomas, a margine dell’con la premier Giorgia. “In questi ultimi due giorni abbiamo toccato con mano il grande impegno delle autorità pubbliche e del Comitato organizzatore: la leadership diè stata molto importante ma soprattutto apprezzata dal Cio e da tutti gli attori coinvolti nel lavoro verso i Giochi. Non siamo solo soddisfatti ma felici e fiduciosi per i progressi fatti”, ha concluso. SportFace.

'Un ringraziamento particolare - ha concluso il governatore - va ai vertici di Fondazione Fierache, proprio come, per la recentissima vicenda della pista del ghiaccio ovale per le..."Siamo rimasti impressionati dal progetto delleinvernali- Cortina 2026, abbiamo visto un grande impegno da parte di tutte le autorità, a tutti i livelli - ha aggiunto - non vediamo ...Sul tavolo il dossier sulleinvernali del 2026, assegnate ae Cortina. fil 20 - 04 - 23 17:39:53 (0602)PA,INF 5 NNNN

