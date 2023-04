Ok al Decreto Tariffe LEA 2023 | ecco l’elenco delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo anni è stato approvato ilLEA, con il nuovo elencopassate dal Sistema sanitario nazionale (SSN). Nuovi servizi sanitari entrano nel tariffario e vengono quindi considerati LEA: livelli essenziali di assistenza. L’intesa, e quindi l’ok, è arrivata in Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile, dopo 6 anni dall’ultimo tariffario del 2017. Ilpermetterà di aggiornare i vecchi tariffari, colmando anche le differenza tra regioni. Dai tumori alla procreazione assistita, fino alla consulenza genica e screening estesi prenatali. “Con grande soddisfazione, dopo 6 anni è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il Dpcm sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeggiOggi_it : Dopo sei anni di attesa la Conferenza Stato-Regioni ha dato l'ok al nuovo decreto sulle nuove prestazioni sanitarie… - PulciniRemo : Lea, Schillaci: approvato decreto tariffe, prestazioni garantite a tutti i cittadini - TerrinoniL : Decreto tariffe e Lea, un disco verde atteso da 6 anni - notizieloc : Salute: approvato decreto tariffe, prestazioni garantite a tutti i cittadini - - infoitsalute : Sanità, la 'Stato-Regioni' approva il Decreto tariffe. Toma “Fondamentale per nuovi Livelli Essenziali di Assistenz… -

...del servizio idrico integrato ancora oggi ancorato a normative datate - come il Regiodel ...di quelle ad uso umano e la certezza delle coperture che mette al riparo dall'aumento delle. "......del servizio idrico integrato ancora oggi ancorato a normative datate - come il Regiodel ...di quelle ad uso umano e la certezza delle coperture che mette al riparo dall'aumento delle. "...... affinché venisse convocata la Conferenza Stato - Regioni per l'intesa sul. Appare, tuttavia, evidente dal documento sottoscritto dalle Regioni a suggello dell'Intesa, che l'impegno ...

Lea. Verso la fumata bianca in Conferenza Stato-Regioni sul Decreto Tariffe Quotidiano Sanità

Con il via libera al decreto tariffe sui livelli essenziali di assistenza (Lea), atteso da 6 anni, si amplia il numero di prestazioni tariffate, che si attesta a oltre 3mila tra specialistica e ausili ...Oltre 2mila le prestazioni garantite, si parte dal primo gennaio 2024 per la specialistica ambulatoriale e ad aprile 2024 per la protesica. Il ministro Schillaci: «Una svolta» ...