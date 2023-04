Oggi Nordio riferisce alla Camera. Anm sul piede di guerra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco82079733 : Anche oggi con l'amministrazione del condominio Perché nessuno mi chiede ' come mai sono arrabbiato per l'amministr… - l4_p4tr1z14 : @mirkodm6 @lastregabianca @juventusfc Non oggi. Nordio ha già fatto brillare due giudici oggi, imbufalito come mai… - VijaySa97599186 : RT @minGiustizia: ???????? Oggi in via Arenula, incontro del guardasigilli Carlo #Nordio con la ministra della #Giustizia e delle Politiche Ue… - JoeLubas12 : RT @minGiustizia: ???????? Oggi in via Arenula, incontro del guardasigilli Carlo #Nordio con la ministra della #Giustizia e delle Politiche Ue… - LPinto02 : @minGiustizia @JuditVarga_EU Da oggi, un giudice che dovesse disporre una misura diversa dal carcere nei casi previ… -

- E' polemica sui magistrati di Milano sottoposti dal ministro di Giustizia ad azione disciplinare per l'evasione di Uss dai ...spiega in aula Il ministro non è certo tipo che si tira indietro nelle spiegazioni. Bisognerebbe poi anche vedere chi ha seguito passo passo la pratica al ministero. Via Arenula, ad ...Da vedere come replicherà, cheparlerà alla Camera e ieri ha incontrato la premier Meloni. A quanto si è appreso nel colloquio il ministro avrebbe detto che non è sua intenzione entrare ...

Caso Uss, si è svolto oggi un incontro tra Meloni e Nordio Agenzia Nova

Secondo Flick non si può punire una scelta dei giudici anche se fosse sbagliata. E contro l'azione disciplinare di Nordio si invoca la Costituzione ...Mentre il Capo dello Stato scrive al Csm per elogiare l’aumento della sua attività ("scelta necessaria per la mole di lavoro accumulata nel tempo"), il ministro alla Giustizia, Carlo Nordio, dopo 48 o ...