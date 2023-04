Nuove semplificazioni edilizie 2023: puoi fare e sistemare tante cose senza permessi (Di giovedì 20 aprile 2023) Addio richieste al Comune: con la svolta del Governo, abusi e Nuove opere si mettono in regola senza problemi. L’edilizia è una giungla dal punto di vista burocratico e questa non è una frase fatta. Gli esperti di questo settore sottolineano come i permessi necessari anche per il più piccolo intervento siano numerosi e complessi. Il Governo da questo punto di vista opera una semplificazione che è importante da conoscere. semplificazioni edilizie e Nuove tolleranze – ilovetrading.itCon il Decreto semplificazioni arrivano Nuove tolleranze edilizie che consentono di sanare gli abusi automaticamente. Arrivano cancellazioni di procedure burocratiche e spese per quanto riguarda verande in case e giardini privati. La ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 20 aprile 2023) Addio richieste al Comune: con la svolta del Governo, abusi eopere si mettono in regolaproblemi. L’edilizia è una giungla dal punto di vista burocratico e questa non è una frase fatta. Gli esperti di questo settore sottolineano come inecessari anche per il più piccolo intervento siano numerosi e complessi. Il Governo da questo punto di vista opera una semplificazione che è imporda conoscere.tolleranze – ilovetrading.itCon il Decretoarrivanotolleranzeche consentono di sanare gli abusi automaticamente. Arrivano cancellazioni di procedure burocratiche e spese per quanto riguarda verande in case e giardini privati. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrontieraRieti : Attivata dall'Ente camerale una ulteriore semplificazione per le imprese dell'Alto Lazio che esportano ??… - businessonlinei : Nuove semplificazioni edilizie e meno permessi necessari per case e giardini in arrivo nel 2023… - PMI_it : Competitività dei capitali: approvate le nuove norme: DL Competitività dei capitali: incentivi quotazione imprese i… -