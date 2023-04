Nuove edizioni per i programmi di Antonella Clerici: i dettagli (Di giovedì 20 aprile 2023) Antonella Clerici è un volto amatissimo del mondo dello spettacolo. I suoi programmi, in onda su Rai 1, riescono a superare sempre le aspettative. La prima edizione di The Voice Kids è stata un vero successo. Melissa Agliottone, che ha trionfato durante la finale, è riuscita ad assicurarsi anche un contratto con l’Universal. Il pubblico, infatti, ha dimostrato di apprezzare molto il format. Per questo motivo, sembra che la rete sia intenzionata a realizzare Nuove puntate. Inoltre, pare che lo show, sviluppatosi come un esperimento, avrà una durata maggiore. Gli appuntamenti, probabilmente, raggiungeranno il numero di quattro. Le novità non finiscono qui perché anche The Voice Senior , quasi sicuramente, tornerà ad animare le serate degli italiani. La recente edizione, conclusasi con la vittoria di Maria Teresa Reale, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 20 aprile 2023)è un volto amatissimo del mondo dello spettacolo. I suoi, in onda su Rai 1, riescono a superare sempre le aspettative. La prima edizione di The Voice Kids è stata un vero successo. Melissa Agliottone, che ha trionfato durante la finale, è riuscita ad assicurarsi anche un contratto con l’Universal. Il pubblico, infatti, ha dimostrato di apprezzare molto il format. Per questo motivo, sembra che la rete sia intenzionata a realizzarepuntate. Inoltre, pare che lo show, sviluppatosi come un esperimento, avrà una durata maggiore. Gli appuntamenti, probabilmente, raggiungeranno il numero di quattro. Le novità non finiscono qui perché anche The Voice Senior , quasi sicuramente, tornerà ad animare le serate degli italiani. La recente edizione, conclusasi con la vittoria di Maria Teresa Reale, ...

