Nuova Ztl in centro, si parte ma le multe arriveranno da giugno (Di giovedì 20 aprile 2023) IL PIANO. Il Comune sta allestendo le telecamere in passaggio Zeduri: le prime sanzioni tra un mese e mezzo. Ad Astino la videosorveglianza entrerà in funzione con le prime contravvenzioni dal 1° maggio

