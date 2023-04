Nuova classifica Serie A, tolta la penalizzazione alla Juventus: cosa cambia e chi ci perde. Inter e Milan sorpassate (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti per il noto caso plusvalenze. Si dovrà dunque tornare alla Corte d’Appello Federale e si svolgerà un nuovo processo, ma nel frattempo vengono tolti i 15 punti di penalizzazione che erano stati inflitti ai bianconeri qualche settimana fa. cambia totalmente la classifica della Serie A. La squadra piemontese balza infatti dal settimo al terzo posto, passando dal 44 punti a 59 punti. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono portati alle spalle del Napoli (75) e della Lazio (61), scavalcando così Roma (56), Milan (53), Inter (51) e Atalanta (49). La Juventus, che questa sera affronterà lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso dellain meritodi 15 punti per il noto caso plusvalenze. Si dovrà dunque tornareCorte d’Appello Federale e si svolgerà un nuovo processo, ma nel frattempo vengono tolti i 15 punti diche erano stati inflitti ai bianconeri qualche settimana fa.totalmente ladellaA. La squadra piemontese balza infatti dal settimo al terzo posto, passando dal 44 punti a 59 punti. Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono portati alle spalle del Napoli (75) e della Lazio (61), scavalcando così Roma (56),(53),(51) e Atalanta (49). La, che questa sera affronterà lo ...

