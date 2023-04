Nuova camera funeraria individuata sotto Napoli con la muografia (Di giovedì 20 aprile 2023) Un gruppo di ricercatori dell'Università di Napoli "Federico II" e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), in collaborazione con l'Università giapponese di Nagoya, ha utilizzato la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Un gruppo di ricercatori dell'Università di"Federico II" e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), in collaborazione con l'Università giapponese di Nagoya, ha utilizzato la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Oggi inserto de @ilmanifesto dedicato a rinascimento psichedelico e nuova frontiera per uso terapeutico di psichede… - cciaa_bo : Depositata oggi in Camera di commercio la nuova #ricetta del vero #ragù alla bolognese, rinnovata dall’Accademia It… - FratellidItalia : RT @Montecitorio: Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, il convegno 'Trasformazione digitale per una nuova sanità'. Intervien… - myst3ryofl0ve : RT @fedwricq: lenzuola pulite,, shampoo fatto.,, doccia fatta.. camera sistemata., candela accesa.. sn una Donna nuova nnt + può ferirmi - iostoconGiorgia : RT @Montecitorio: Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, il convegno 'Trasformazione digitale per una nuova sanità'. Intervien… -