Nunzia De Girolamo da Pierluigi Diaco: “Non ho detto che farei l’amore in pubblico ma su una spiaggia romantica” (Di giovedì 20 aprile 2023) Sesso in pubblico? Sì, no, forse. Nunzia De Girolamo ha scatenato le curiosità rispondendo qualche settimana fa alle domande di una lunga intervista a Il messaggero, in cui le era stato chiesto anche qualche fosse il suo sogno erotico inconfessabile. “Farlo in pubblico, in una spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”, aveva risposto l’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conduttrice del talk di seconda serata, Ciao Maschio. Con un’altra aggiunta piccante, sulla reazione ad eventuali avances femminili. “Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne – confessò – Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna. E ho anche tanti feticisti dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Sesso in? Sì, no, forse.Deha scatenato le curiosità rispondendo qualche settimana fa alle domande di una lunga intervista a Il messaggero, in cui le era stato chiesto anche qualche fosse il suo sogno erotico inconfessabile. “Farlo in, in unao per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”, aveva risposto l’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conduttrice del talk di seconda serata, Ciao Maschio. Con un’altra aggiunta piccante, sulla reazione ad eventuali avances femminili. “Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne – confessò – Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c’era scritto che io sono il suo ideale di donna. E ho anche tanti feticisti dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfinitoIsacco : RT @matteoc1951: Mi faccio una serie di domande e resto alla vostra cortesia di rispondere,se Nunzia Di Girolamo sponsorizza la Meloni in t… - BITCHYFit : Nunzia De Girolamo censura una canzone da Diaco perché non può dire parolacce - FRANCESCATERZO2 : RT @PicciottiTV: Ok. Disco ha ragione: Nunzia De Girolamo è sensuale. Punto. ???????????????? @N_DeGirolamo #bellama #rai2 - GiuseppeMorrea3 : RT @matteoc1951: Mi faccio una serie di domande e resto alla vostra cortesia di rispondere,se Nunzia Di Girolamo sponsorizza la Meloni in t… - marinellafly12 : RT @matteoc1951: Mi faccio una serie di domande e resto alla vostra cortesia di rispondere,se Nunzia Di Girolamo sponsorizza la Meloni in t… -