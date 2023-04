Nunzia De Girolamo censura una canzone da Diaco perché non può dire parolacce (Di giovedì 20 aprile 2023) Nunzia De Girolamo è stata ospite da Bella Ma’ di Pierluigi Diaco e dopo aver dimostrato di non saper danzare a Ballando con le Stelle ha dimostrato anche di non saper cantare in diretta su Rai2, ma insomma: w l’autoironia. Chiamata a cantare Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista, Nunzia De Girolamo ha intonato il ritornello, ma al momento esatto della parola c**o ha pronunciato BIP. Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao Con i piedi, con i piedi, con i piedi Ciao ciao E con la testa, con il petto, con il cuore Ciao ciao E con le gambe, con il BIP, coi miei occhi Ciao! Ecco il video: @N DeGirolamo a #BellaMa canta #CiaoCiao de La Rappresentante di Lista pic.twitter.com/orwQvKmaU3 — Rai2 (@RaiDue) April 18, 2023 Presa bonariamente in giro su Twitter, la ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 aprile 2023)Deè stata ospite da Bella Ma’ di Pierluigie dopo aver dimostrato di non saper danzare a Ballando con le Stelle ha dimostrato anche di non saper cantare intta su Rai2, ma insomma: w l’autoironia. Chiamata a cantare Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista,Deha intonato il ritornello, ma al momento esatto della parola c**o ha pronunciato BIP. Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao Con i piedi, con i piedi, con i piedi Ciao ciao E con la testa, con il petto, con il cuore Ciao ciao E con le gambe, con il BIP, coi miei occhi Ciao! Ecco il video: @N Dea #BellaMa canta #CiaoCiao de La Rappresentante di Lista pic.twitter.com/orwQvKmaU3 — Rai2 (@RaiDue) April 18, 2023 Presa bonariamente in giro su Twitter, la ...

