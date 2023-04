Notiziario | rapidità | tattica e partitella

(Di giovedì 20 aprile 2023) Seduta mattutina oggi per i bianconeri al Picchio Village: torelli,, contrapposizioni tattiche 10 vs 10 efinale il programma svolto. Domani alle 10:30 è fissato l’ultimo allenamento al centro sportivo (porte chiuse) prima della partenza anticipata per Como. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

