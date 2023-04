Nota tattica di Inter-Benfica: Barella indirizza di nuovo la partita (Di giovedì 20 aprile 2023) Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Benfica parliamo della prestazione di Barella, che ha aperto le marcature così come all’andata. ANCORA PROTAGONISTA – Anche il ritorno dei quarti di finale di Champions League ha visto tra i suoi protagonisti Nicolò Barella. Il sardo evidentemente ci ha preso gusto, e dopo aver aperto le marcature a Lisbona si è ripetuto anche a Milano. Una volta di testa, una di sinistro. Il Benfica evidentemente lo ispira. E tutta l’Inter ringrazia. DA AREA AD AREA – Barella in Inter-Benfica è stato il migliore in campo (vedi pagelle). Il suo tiro che ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultimadell’. Dopoparliamo della prestazione di, che ha aperto le marcature così come all’andata. ANCORA PROTAGONISTA – Anche il ritorno dei quarti di finale di Champions League ha visto tra i suoi protagonisti Nicolò. Il sardo evidentemente ci ha preso gusto, e dopo aver aperto le marcature a Lisbona si è ripetuto anche a Milano. Una volta di testa, una di sinistro. Ilevidentemente lo ispira. E tutta l’ringrazia. DA AREA AD AREA –inè stato il migliore in campo (vedi pagelle). Il suo tiro che ...

