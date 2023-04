Nordio sul caso Uss: «Americani esterrefatti per i domiciliari da cui è fuggito, ora giusta ispezione» (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ un intervento piccato, quello del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante l’informativa urgente alla Camera sul caso di Artem Uss, il giovane oligarca russo per cui gli Stati uniti avevano chiesto l’estradizione e che invece è riuscito a fuggire dai domiciliari, il 22 marzo scorso, dopo aver rotto il braccialetto elettronico. Nordio comincia dicendo che ha trovato singolari le accuse arrivate a via Arenula sui poteri che il ministero avrebbe potuto esercitare per evitare la fuga di Uss. Nordio, al contrario, ha tenuto a ribadire che il suo dicastero può fare ben poco in caso di estradizione e può «solo chiedere la revoca» del procedimento perché «non è parte processuale». E’ «stravagante» che il ministero avrebbe potuto impugnare la decisione della magistratura di Milano ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) E’ un intervento piccato, quello del ministro della Giustizia, Carlo, durante l’informativa urgente alla Camera suldi Artem Uss, il giovane oligarca russo per cui gli Stati uniti avevano chiesto l’estradizione e che invece è riuscito a fuggire dai, il 22 marzo scorso, dopo aver rotto il braccialetto elettronico.comincia dicendo che ha trovato singolari le accuse arrivate a via Arenula sui poteri che il ministero avrebbe potuto esercitare per evitare la fuga di Uss., al contrario, ha tenuto a ribadire che il suo dicastero può fare ben poco indi estradizione e può «solo chiedere la revoca» del procedimento perché «non è parte processuale». E’ «stravagante» che il ministero avrebbe potuto impugnare la decisione della magistratura di Milano ...

