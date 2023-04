Nordio sul caso Artem Uss: "Chiesi che restasse in carcere" (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Il ministero della Giustizia non esercitato alcuna "interferenza invasiva" sui magistrati che decisero di concedere i domiciliari all'imprenditore russo Artem Uss, fuggito dall'Italia lo scorso 22 marzo, e il suo titolare, Carlo Nordio, aveva espresso parere contrario alla sua scarcerazione. A sottolinearlo è lo stesso guardasigilli nell'informativa urgente alla Camera sull'azione disciplinare avviata nei confronti dei giudici di Milano responsabili di tale decisione. "Nessuno può permettersi di imputare al ministro una interferenza invasiva quando esercita le sue prerogative per verificare la conformità del comportamento dai magistrati ai doveri di diligenza", ha dichiarato. "Il ministero non ha competenza né oneri di 'controllo' su provvedimenti giurisdizionali adottati da una corte" ed è "singolare" che da taluni "si affermi" che proprio il ... Leggi su agi (Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Il ministero della Giustizia non esercitato alcuna "interferenza invasiva" sui magistrati che decisero di concedere i domiciliari all'imprenditore russoUss, fuggito dall'Italia lo scorso 22 marzo, e il suo titolare, Carlo, aveva espresso parere contrario alla sua scarcerazione. A sottolinearlo è lo stesso guardasigilli nell'informativa urgente alla Camera sull'azione disciplinare avviata nei confronti dei giudici di Milano responsabili di tale decisione. "Nessuno può permettersi di imputare al ministro una interferenza invasiva quando esercita le sue prerogative per verificare la conformità del comportamento dai magistrati ai doveri di diligenza", ha dichiarato. "Il ministero non ha competenza né oneri di 'controllo' su provvedimenti giurisdizionali adottati da una corte" ed è "singolare" che da taluni "si affermi" che proprio il ...

