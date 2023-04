“Non si può negare il cambiamento climatico”. La chat stile Orwell con GPT (Di giovedì 20 aprile 2023) Caro Porro, ho provato a chiedere alla AI di chat GPT, nella versione Pizza-GPT raggiungibile dall’Italia, il nome di uno scienziato contrario al cambiamento climatico. La risposta è stata incredibile: non può rispondere “liberamente” perché in sostanza deve rispettare i protocolli dei suoi sviluppatori. Ha ripetuto un comunicato IPCC che sembra preconfezionato, negando del tutto l’esistenza di scienziati scettici. Se questo è il futuro, puzza molto di passato… Vi allego uno screenshot del “dialogo”. Grazie. Un caro saluto. E.C. Firenze. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 aprile 2023) Caro Porro, ho provato a chiedere alla AI diGPT, nella versione Pizza-GPT raggiungibile dall’Italia, il nome di uno scienziato contrario al. La risposta è stata incredibile: non può rispondere “liberamente” perché in sostanza deve rispettare i protocolli dei suoi sviluppatori. Ha ripetuto un comunicato IPCC che sembra preconfezionato, negando del tutto l’esistenza di scienziati scettici. Se questo è il futuro, puzza molto di passato… Vi allego uno screenshot del “dialogo”. Grazie. Un caro saluto. E.C. Firenze. L'articolo proviene da Nicola Porro.

