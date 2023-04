Non si dà pace di avere perso (Di giovedì 20 aprile 2023) È significativa in materia la metamorfosi di un giornale, un tempo rispettabile organo di una regione del nord - ovest, che sembra essersi trasformata in una gazzetta calcistica, impegnato com'è a ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 20 aprile 2023) È significativa in materia la metamorfosi di un giornale, un tempo rispettabile organo di una regione del nord - ovest, che sembra essersi trasformata in una gazzetta calcistica, impegnato com'è a ...

Non si dà pace di avere perso Il Msi fu a lungo considerato un partito 'fuori dall'arco costituzionale', e questa espressione ha beneficiato di un diffusissimo equivoco: storicamente significava che il Msi 'non aveva fatto parte ... I leader FdI devono imparare dalla Meloni ... a ottobre presentiamo il piano Mattei per l'Africa Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari; ... Meloni: vertici scelti per competenze non per appartenenze Dopo settimane di trattaive la ... L'Occidente perde tutta l'Africa a favore di Mosca e di Pechino Il risultato è che 26 delle 54 nazioni africane non hanno votato la risoluzione Onu di condanna ... a ottobre presentiamo il piano Mattei per l'Africa Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari; ... Il Msi fu a lungo considerato un partito 'fuori dall'arco costituzionale', e questa espressione ha beneficiato di un diffusissimo equivoco: storicamente significava che il Msi 'aveva fatto parte ...... a ottobre presentiamo il piano Mattei per l'Africa Sostegno al processo die aiuti umanitari; ... Meloni: vertici scelti per competenzeper appartenenze Dopo settimane di trattaive la ...Il risultato è che 26 delle 54 nazioni africanehanno votato la risoluzione Onu di condanna ... a ottobre presentiamo il piano Mattei per l'Africa Sostegno al processo die aiuti umanitari; ... Ucraina, Santoro presenta la staffetta per la pace: "Pronti a diventare ... Adnkronos Non si dà pace di avere perso Da quando abbiamo un governo di centrodestra, la sinistra sembra «fuori di testa». Sembra aver dimenticato che (secondo un antico detto) «Giove rende pazzi coloro che vuol perdere». Col suo atteggiame ... “Pace, débâcle a sinistra: ma l’Italia non può tacere” Massimo Cacciari ha firmato l’appello per la staffetta pacifista del 7 maggio, contro l’invio di armi in Ucraina. Contro l’invio di armi, certo, ma soprattutto per chiedere che finalmente il nostro Pa ... Da quando abbiamo un governo di centrodestra, la sinistra sembra «fuori di testa». Sembra aver dimenticato che (secondo un antico detto) «Giove rende pazzi coloro che vuol perdere». Col suo atteggiame ...Massimo Cacciari ha firmato l’appello per la staffetta pacifista del 7 maggio, contro l’invio di armi in Ucraina. Contro l’invio di armi, certo, ma soprattutto per chiedere che finalmente il nostro Pa ...