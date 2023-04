“Non può salire”, ma invece sì: e alla funicolare scatta la rivolta per il cane del bimbo autistico (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. Domenica (16 aprile), nel primo pomeriggio, il sole sta irradiando Bergamo. È la giornata ideale per una gita in famiglia: tra i turisti c’è anche Leonardo, 12 anni, insieme ai genitori e ad Aaron, il suo cane Labrador, un vero e proprio compagno di vita, anzi, di più. Leonardo è affetto da una grave forma di autismo: il suo amico a quattro zampe è addestrato per fornirgli supporto, stargli vicino, aiutarlo giornalmente. Da ottobre 2022, quando Aaron è stato accolto a casa – a Varese, anche se la madre, Cristina Finazzi, è nata e cresciuta nella bergamasca a Chiuduno – i due sono inseparabili. Sono circa le 14.30 quando la famiglia si presenta alla stazione della funicolare di viale Vittorio Emanuele per salire in Città Alta. L’articolo 5 del regolamento di Atb impone ai cani di viaggiare solo con la museruola ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 aprile 2023) Bergamo. Domenica (16 aprile), nel primo pomeriggio, il sole sta irradiando Bergamo. È la giornata ideale per una gita in famiglia: tra i turisti c’è anche Leonardo, 12 anni, insieme ai genitori e ad Aaron, il suoLabrador, un vero e proprio compagno di vita, anzi, di più. Leonardo è affetto da una grave forma di autismo: il suo amico a quattro zampe è addestrato per fornirgli supporto, stargli vicino, aiutarlo giornalmente. Da ottobre 2022, quando Aaron è stato accolto a casa – a Varese, anche se la madre, Cristina Finazzi, è nata e cresciuta nella bergamasca a Chiuduno – i due sono inseparabili. Sono circa le 14.30 quando la famiglia si presentastazione delladi viale Vittorio Emanuele perin Città Alta. L’articolo 5 del regolamento di Atb impone ai cani di viaggiare solo con la museruola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «#Navalny sta malissimo e non lo curano. Non permettono nemmeno a sua mamma di mandargli medicine. Da agosto ha pas… - fratotolo2 : Molto semplicemente, per la sinistra i popoli, le etnie, le nazioni non esistono. E se non esistono, come li si può… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - piratessa_ : se a 25 anni non vedi futuro, non hai speranze, si tratta della più grande tragedia che si può testimoniare. E per… - maurizio_baciga : @IlBielorusso Non sono mai esistiti, in epoca storica, nativi italiani di pelle non bianca. Si può dire solo per amore di verità? -

Instagram : come togliere l'online e il visualizzato. 7 impostazioni per la tua privacy ... storia o video con le apposite limitazioni in elenco e si può decidere, quindi, di approvare i tag soltanto manualmente scegliendo di volta in volta, così, quando apparire e quando non. Stesso ... Dieta della longevità: cosa mangiare per vivere di più e bene Quando si parla di dieta della longevità non si può prescindere da alcune regole e consigli alimentari che ci aiutano a prevenire tutta una serie di malattie e a vivere meglio e più a lungo . Insomma, la prevenzione inizia a tavola. Per ... Perché i capelli diventano grigi La risposta in uno studio Questo fa sì che non procedano nella maturazione e non riescano nemmeno a tornare indietro nel ... " È la perdita della funzione camaleontica delle cellule staminali dei melanociti che può essere ... ... storia o video con le apposite limitazioni in elenco e sidecidere, quindi, di approvare i tag soltanto manualmente scegliendo di volta in volta, così, quando apparire e quando. Stesso ...Quando si parla di dieta della longevitàsiprescindere da alcune regole e consigli alimentari che ci aiutano a prevenire tutta una serie di malattie e a vivere meglio e più a lungo . Insomma, la prevenzione inizia a tavola. Per ...Questo fa sì cheprocedano nella maturazione eriescano nemmeno a tornare indietro nel ... " È la perdita della funzione camaleontica delle cellule staminali dei melanociti cheessere ... Pichetto: 'Sopprimere l'orsa Jj4 non può essere una vendetta' Agenzia ANSA