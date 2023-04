«Non ho bisogno delle persone, ma le persone hanno bisogno di me». Una frase che mette sempre i brividi. Anche per la prossima Giornata della Terra (Di giovedì 20 aprile 2023) In Extrapolations, serie su Apple tv, Meryl Streep dà voce all’ultimo esemplare di balena. Sentirla, in occasione della Giornata della Terra 2023 prevista per il 22 aprile, provoca il giusto effetto di terrore. Prima di lei, nel 2014, quasi dieci anni fa, a spaventare come non mai circa l’inutilità di noi esseri umani nel grande disegno dell’universo, noi consumatori e sfruttatori senza coscienza destinati a scomparire, c’era invece Julia Roberts. Il monito lo dava interpretando Madre Natura in un video girato per il progetto Nature is speaking organizzato da Conservation International, struttura che si preoccupa di proteggere l’ambiente. Leggi Anche › Da “Jane” a “Extrapolations – Oltre il limite”: 10 serie tv “green” per diventare ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 aprile 2023) In Extrapolations, serie su Apple tv, Meryl Streep dà voce all’ultimo esemplare di balena. Sentirla, in occasione2023 prevista per il 22 aprile, provoca il giusto effetto di terrore. Prima di lei, nel 2014, quasi dieci anni fa, a spaventare come non mai circa l’inutilità di noi esseri umani nel grande disegno dell’universo, noi consumatori e sfruttatori senza coscienza destinati a scomparire, c’era invece Julia Roberts. Il monito lo dava interpretando Madre Natura in un video girato per il progetto Nature is speaking organizzato da Conservation International, struttura che si preoccupa di proteggere l’ambiente. Leggi› Da “Jane” a “Extrapolations – Oltre il limite”: 10 serie tv “green” per diventare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Allegri lasciatelo in pace che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da da… - Gitro77 : «Allora attenzione, certo si può anche pensare di risolvere il problema previdenziale con l'immigrazione. Ma non l'… - SusannaCeccardi : Con il pretesto del cambiamento climatico la sinistra attacca le nostre aziende, vogliono farci tornare al medioevo… - Princess_Spain : RT @_va_ra_na_: io non volevo pubblicarlo a quest'ora ma vedo che ce n'è bisogno... distraggiatevi un po' #oriele - Gloria43983185 : RT @tichiamobebe: Spiego questa storia per le invasate, vuol dire che non importa l’aspetto estetico ma bisogno essere forti mentalmente (c… -