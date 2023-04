“Non è l’Arena” ha chiuso i battenti, il commento di Michele Santoro da Lilli Gruber (Di giovedì 20 aprile 2023) News Tv. Si sta parlando molto ultimamente dello stop improvviso al programma Non è l’Arena. Complice il fatto che non si sappia con certezza il motivo di questo arresto di punto in bianco e le parole amare di Urbano Cairo nei confronti del conduttore Massimo Giletti, l’argomento sta continuando a far discutere. Ne ha parlato anche Michele Santoro, ospite nel programma di Lilli Gruber Otto e Mezzo: cosa ha affermato a proposito della chiusura di Non è l’Arena? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Tina Cipollari sbrocca in diretta Tv: cos’è successo Leggi anche: Chi vincerà la 22esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”? Spunta il nome Michele Santoro commenta la chiusura di “Non è l’Arena” da ... Leggi su tvzap (Di giovedì 20 aprile 2023) News Tv. Si sta parlando molto ultimamente dello stop improvviso al programma Non è. Complice il fatto che non si sappia con certezza il motivo di questo arresto di punto in bianco e le parole amare di Urbano Cairo nei confronti del conduttore Massimo Giletti, l’argomento sta continuando a far discutere. Ne ha parlato anche, ospite nel programma diOtto e Mezzo: cosa ha affermato a proposito della chiusura di Non è? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Tina Cipollari sbrocca in diretta Tv: cos’è successo Leggi anche: Chi vincerà la 22esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”? Spunta il nomecommenta la chiusura di “Non è” da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Caso Giletti, Santoro critica La7 per lo sospensione di Non è l'Arena. Gruber si stizzisce... #ottoemezzo - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - repubblica : Stop a 'Non è l'Arena': Fabrizio Corona ha venduto a Giletti le chat di Messina Denaro [a cura della redazione Cron… - infoitcultura : Otto e mezzo, Michele Santoro critica la chiusura di Non è l’Arena - grandojure1 : 20 aprile genetliaco di Adolf Hitler. Nella prima foto la celebrazione della ricorrenza presso l'Arena di Pola nel… -

Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme: l'indizio che non lascia dubbi Il conduttore piemontese ha già avuto modo di smentire ogni indiscrezione proprio in occasione del Tapiro d'Oro consegnatogli a seguito della sospensione del suo programma Non è l'arena , trasmesso ... Horizon Worlds apre ai ragazzi con accesso in sicurezza Secondo l'annuncio di Meta, gli adolescenti avranno modo di '... di giocare a titoli come Arena Clash e Giant Mini Paddle Golf, di ... gli adolescenti avranno il profilo privato per default e non verrà ... Federico Fashion Style, l'ex rompe il silenzio: 'Merito di essere felice' ... la storia d'amore Dopo il clamoroso addio a Federico Lauri (che in seguito alla rottura ha fatto coming out in tv) Letizia Porcu ha ritrovato la serenità accanto al Dj Vincent Arena, che però non ha ... Il conduttore piemontese ha già avuto modo di smentire ogni indiscrezione proprio in occasione del Tapiro d'Oro consegnatogli a seguito della sospensione del suo programma, trasmesso ...Secondo'annuncio di Meta, gli adolescenti avranno modo di '... di giocare a titoli comeClash e Giant Mini Paddle Golf, di ... gli adolescenti avranno il profilo privato per default everrà ...... la storia d'amore Dopo il clamoroso addio a Federico Lauri (che in seguito alla rottura ha fatto coming out in tv) Letizia Porcu ha ritrovato la serenità accanto al Dj Vincent, che peròha ... «Non è l'Arena Ha chiuso per l'Auditel. E Baiardo voleva dare una ... Open