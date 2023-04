“Non è giusto”. Lutto devastante per l’amato cantante, morto il fratello a 14 anni (Di giovedì 20 aprile 2023) Tragedia per la star internazionale. Quella che vi stiamo per raccontare è una storia triste, ma anche una storia di amore e grandissima amicizia tra due persone. Uno è un cantautore e personaggio televisivo molto noto in tutto il mondo che ha venduto quasi 20 milioni di copie tra singoli e album. Oggi è all’apice del successo e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. L’altro è Bastian, piccolo angelo che a soli 14 anni ha lasciato questo mondo al termine di una terribile malattia. Con uno straziante post su Instagram, dove conta oltre 60 milioni di follower, il cantante ha annunciato a tutti la morte di quello che considerava suo fratellino. I due si erano conosciuti nel 2021, per il piccolo lui era il cantante preferito. Da quel momento si è creato un bellissimo legame come le parole della star testimoniano sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Tragedia per la star internazionale. Quella che vi stiamo per raccontare è una storia triste, ma anche una storia di amore e grandissima amicizia tra due persone. Uno è un cantautore e personaggio televisivo molto noto in tutto il mondo che ha venduto quasi 20 milioni di copie tra singoli e album. Oggi è all’apice del successo e ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. L’altro è Bastian, piccolo angelo che a soli 14ha lasciato questo mondo al termine di una terribile malattia. Con uno straziante post su Instagram, dove conta oltre 60 milioni di follower, ilha annunciato a tutti la morte di quello che considerava suo fratellino. I due si erano conosciuti nel 2021, per il piccolo lui era ilpreferito. Da quel momento si è creato un bellissimo legame come le parole della star testimoniano sui ...

