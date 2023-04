“Non dovevano dirmi certe cose”. Manila Nazzaro in lacrime, il dramma in diretta tv (Di giovedì 20 aprile 2023) Manila Nazzaro in lacrime a “Oggi è un altro giorno“. L’ex miss Italia nonché ex concorrente del GF Vip Manila Nazzaro è stata ospite nella puntata di ieri, mercoledì 19 aprile, di Serena Bortone nel programma che va in onda nel pomeriggio di Rai 1. La donna dello spettacolo ha svelato dettagli inediti sulla vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Ad esempio ha rivelato che, a causa di una benda indossata per uno strabismo, da piccola i bulli la chiamavano Capitan Harlock. Accanto a lei anche Laura Freddi e durante la trasmissione le due donne non hanno potuto fare a meno di crollare in lacrime dopo aver toccato un tema particolarmente delicato che riguarda moltissime donne: “Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare” ha dichiarato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)ina “Oggi è un altro giorno“. L’ex miss Italia nonché ex concorrente del GF Vipè stata ospite nella puntata di ieri, mercoledì 19 aprile, di Serena Bortone nel programma che va in onda nel pomeriggio di Rai 1. La donna dello spettacolo ha svelato dettagli inediti sulla vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Ad esempio ha rivelato che, a causa di una benda indossata per uno strabismo, da piccola i bulli la chiamavano Capitan Harlock. Accanto a lei anche Laura Freddi e durante la trasmissione le due donne non hanno potuto fare a meno di crollare indopo aver toccato un tema particolarmente delicato che riguarda moltissime donne: “Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare” ha dichiarato ...

