Non c'è pace per il rigore negato al Napoli, Gifuni: "Resta il mistero sul perché non sia stato assegnato"

Il giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, si è soffermato sul rigore negato al Napoli nella sfida di ritorno di Champions con il Milan. Il Napoli è stato vittima di un rigore negato durante la partita contro il Milan a causa di un evidente fallo di Rafael Leao ai danni di Hirving Lozano. Il giornalista e speaker della redazione di Radio Marte, Gianluca Gifuni, ha commentato l'episodio nel corso della trasmissione "Forza Napoli Sempre" sulla stessa emittente campana. Secondo Gifuni, la decisione del VAR e dell'arbitro di non concedere il penalty è stata una follia. Se il VAR non ha voluto assumersi la responsabilità di assegnare il rigore, lasciando la decisione all'arbitro, ...

