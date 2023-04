Noleggio - ALD Automotive integra nellofferta i servizi di Free2Move eSolutions

(Di giovedì 20 aprile 2023) ALDItalia ha scelto, la joint venture di Stellantis che sviluppa tecnologie edi ricarica legati alla mobilità elettrica, per fornire ai propri clienti un'offerta completa e rendere più facile la fase di ricarica delle batterie dei veicoli. ALD Green è la soluzione proposta dalla società dia privati, professionisti e piccole imprese: prevede, a fronte del pagamento di un canone mensile, la disponibilità di un veicolo ricaricabile, ipropri del(RC auto, tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria) e, volendolo, i dispositivi di ricarica easyWallbox di. Quest'ultima è una wallbox plug&play, che non richiede cioè installazione e ...

Automotive Italia, filiale italiana diAutomotive, leader mondiale dela lungo termine, si è impegnata sempre di più sul versante della transizione ecologica e della sostenibilità. In questo contesto, ha scelto di collaborare ...... a loro si affiancheranno i broker, canale indiretto delle maggiori società di, e accordi diretti con le filiazione italiane dei big player del renting, come Arval,Automotive e ...Il contratto di, della durata di 36 mesi, per un totale di 30 mila km , è stato stipulato con la societàAutomotive Italia Srl con sede a Roma. Il costo è pari a 17.873,60 euro. Come ...

Ald Automotive con Free2Move per una nuova mobilità - Industria Agenzia ANSA

La partnership con la joint venture di Stellantis permette di proporre ai clienti soluzioni come il sistema di ricarica easyWallbox ...La collaborazione nasce per favorire la mobilità del futuro rendendo più facili le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in ...