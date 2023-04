Noemi Bocchi | cosa avrebbe voluto per i figli di Totti e Ilary | opinione severissima

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dagospia ha pubblicato un retroscena sulla separazione più chiacchierata del momento, ovvero quella tra Francescoe la conduttrice di Mediaset,Blasi. La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti i romani (e non solo): FrancescoBlasi sono stati insieme per circa 20 anni (di cui 17 anni di matrimonio e 3 da fidanzati). Circa un anno fa, sono iniziate a circolare le prime voci sulla crisi della coppia, smentita dalla stessa Blasi. Poco dopo, però, entrambi hanno fatto un comunicato in cui hanno annunciato la fine della loro relazione. Separazione FrancescoBlasi: ecco(Instagram) – Grantennistoscana.itHanno entrambi voltato ...

Totti e, mamma Fiorella dice sì: abbracci e sorrisi tra suocera e nuora al ristorante Totti e Ilary, gli accordi per il divorzio: 'A lei la villa all'Eur, 12mila euro al mese e la ...Era successo a febbraio 2022, quando era esploso il gossip sul flirt segreto tra Totti e. Per mettere a tacere le voci di divorzio, la conduttrice pubblicò una foto nella quale faceva la ...Parrebbe un gesto di trionfo velato, l'ennesima provocazione contro l'ex marito (e la nuova compagna), oltre a quelle già passate, arrivate sia via social che in tv. C'è ancora in ballo ...

Francesco Totti si è recato a Santa Severa con sua madre Fiorella e di Noemi Bocchi, per la prima volta avvistate insieme.Per la prima volta la signora Fiorella, mamma di Francesco Totti, è stata paparazzata da Chi mentre pranzava con suo figlio e la “nuora” Noemi Bocchi con cui, a quanto pare, avrebbe un ottimo rapporto ...