Nocera Inferiore, domenica aperture straordinarie di musei e siti di interesse

Tempo di lettura: 2 minuti

domenica 23 aprile: aperture straordinarie di musei e siti di interesse storico-archeologico

Secondo appuntamento con il format "I tesori di Nuceria", domeniche all'insegna dell'arte e della cultura con l'apertura straordinaria di musei e siti di interesse storico-archeologico. L'appuntamento è per domenica 23 aprile, dalle 10.00 alle 13.00. Il programma prevede l'apertura del Museo diocesano "San Prisco", con la presenza del direttore Salvatore Alfano per le visite guidate. Aperti per le visite anche il Museo archeologico provinciale dell'Agro nocerino, la Congrega di Santa Maria a Monte, il Castello del Parco, il Battistero Paleocristiano e la Domus del Decumano. Tante le associazioni ...

