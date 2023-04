No, questo aereo non ha rilasciato “scie chimiche” (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 15 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che mostra l’immagine di un aereo in volo da cui apparentemente fuoriesce una nube di colore grigio. L’immagine è accompagnata dalla frase: «In questo filmato si può notare perfettamente la SCIA DI CONDENSAZIONE a comando (messaggio indirizzato alle teste gloriose e complottare che preferiscono passare per idioti e a non voler credere)». Il post oggetto d’esame fa riferimento alla longeva teoria del complotto delle scie chimiche, di cui ci siamo già occupati su Facta.news. Quella legata alle “scie chimiche” è una teoria cospiratoria priva di fondamento secondo la quale gli aerei diffonderebbero nell’atmosfera sostanze tossiche allo scopo di controllare il clima, sterminare l’essere umano o, più recentemente, vaccinare ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 15 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che mostra l’immagine di unin volo da cui apparentemente fuoriesce una nube di colore grigio. L’immagine è accompagnata dalla frase: «Infilmato si può notare perfettamente la SCIA DI CONDENSAZIONE a comando (messaggio indirizzato alle teste gloriose e complottare che preferiscono passare per idioti e a non voler credere)». Il post oggetto d’esame fa riferimento alla longeva teoria del complotto delle, di cui ci siamo già occupati su Facta.news. Quella legata alle “” è una teoria cospiratoria priva di fondamento secondo la quale gli aerei diffonderebbero nell’atmosfera sostanze tossiche allo scopo di controllare il clima, sterminare l’essere umano o, più recentemente, vaccinare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Matteo_kt : RT @AvvocatoAtomico: In ???? e ???? i treni AV hanno sostituito (o ridotto) il traffico aereo su molte tratte, riducendo le emissioni dei trasp… - maola_varalli : RT @AvvocatoAtomico: In ???? e ???? i treni AV hanno sostituito (o ridotto) il traffico aereo su molte tratte, riducendo le emissioni dei trasp… - Vincenzodf1 : @Lulu_larossa In tempo di guerra suonavano le sirene per avvisare la gente di un imminente attacco aereo. Gia’ ora… - poicipenso4 : No vabbè, ho visto la classica scena di due donne che si prendono a pizze a Madison Ave con tanto di tirate di cape… - SimoSuozzo : RT @AvvocatoAtomico: In ???? e ???? i treni AV hanno sostituito (o ridotto) il traffico aereo su molte tratte, riducendo le emissioni dei trasp… -