No, la Svizzera non ha «vietato i vaccini» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 10 aprile 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si legge che la Svizzera avrebbe «vietato i vaccini». Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con ordine. Lo scorso 31 marzo la Commissione federale per le vaccinazioni (Cfv), una commissione indipendente di esperti, e l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) hanno elaborato e aggiornato la strategia di vaccinazione contro la Covid-19. In questo documento si legge che «data la prevista bassa circolazione del virus e l'elevata immunità della popolazione, per la primavera/estate 2023 l'Ufsp e la Cfv sostanzialmente non formulano alcuna raccomandazione di vaccinazione contro la Covid-19». Questa decisione è stata rilanciata sui social network in maniera fuorviante da ambienti antivaccinisti, trasformando un aggiornamento della strategia ...

