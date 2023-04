No al cane di un bimbo con autismo sulla funicolare di Bergamo, la rivolta dei passeggeri che commuove la madre (Di giovedì 20 aprile 2023) Parla di un’ondata di solidarietà mai ricevuta prima la famiglia di Leonardo, il ragazzino di 12 anni con una forma grave di autismo a cui domenica scorsa è stato impedito di salire sulla funicolare di Bergamo per Città Alta con Aaron, un cucciolo di Labrador di quasi un anno ormai suo compagno inseparabile e addestrato per stargli sempre accanto. «Il regolamento dell’Atb ammette cani solo con museruola», hanno spiegato gli addetti ai trasporti dell’azienda vedendo Aaron privo della protezione necessaria. Per Leo e il cucciolo di cane che dallo scorso ottobre gli sta sempre accanto, la strada è stata quindi sbarrata, lasciando spazio agli altri trenta visitatori di poter salire sulla funicolare. È stato a quel punto che il gruppo di persone in fila è insorto contro la ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Parla di un’ondata di solidarietà mai ricevuta prima la famiglia di Leonardo, il ragazzino di 12 anni con una forma grave dia cui domenica scorsa è stato impedito di salirediper Città Alta con Aaron, un cucciolo di Labrador di quasi un anno ormai suo compagno inseparabile e addestrato per stargli sempre accanto. «Il regolamento dell’Atb ammette cani solo con museruola», hanno spiegato gli addetti ai trasporti dell’azienda vedendo Aaron privo della protezione necessaria. Per Leo e il cucciolo diche dallo scorso ottobre gli sta sempre accanto, la strada è stata quindi sbarrata, lasciando spazio agli altri trenta visitatori di poter salire. È stato a quel punto che il gruppo di persone in fila è insorto contro la ...

