Nikita Pelizon commenta la sua amica Helena Prestes all’ Isola 17: “Spero solo che…” (Di giovedì 20 aprile 2023) Nikita Pelizon è stata la vincitrice di questa ultima edizione del Gf Vip 7. L’influencer, dopo essere stata protagonista di CasaChi questa settimana, adesso si è concessa una lunga diretta con i suoi fan, rispondendo a svariate domande. La prima domanda è stata: “Quale esperienza tra Pechino Express e il Grande Fratello Vip è stata più tosta da affrontare?”. Pronta la risposta dell’ex Vippona che senza remore ha confessato: Ti devo dire che è stato più difficile sicuramente il Gf proprio per un discorso psicologico, mentale perché è tutto quella cosa lì il Gf. Quindi, senza il mo lavoro interiore iniziato anni fa, non sarei mai riuscita a fare il Gf così, anzi. Sarei uscita prima e avrei avuto delle crisi fortissime di ansia, pianto. Sarebbe stato proprio brutto. Mentre con il percorso interiore fatto per anni è stato meglio perché il Gf ti porta a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 aprile 2023)è stata la vincitrice di questa ultima edizione del Gf Vip 7. L’influencer, dopo essere stata protagonista di CasaChi questa settimana, adesso si è concessa una lunga diretta con i suoi fan, rispondendo a svariate domande. La prima domanda è stata: “Quale esperienza tra Pechino Express e il Grande Fratello Vip è stata più tosta da affrontare?”. Pronta la risposta dell’ex Vippona che senza remore ha confessato: Ti devo dire che è stato più difficile sicuramente il Gf proprio per un discorso psicologico, mentale perché è tutto quella cosa lì il Gf. Quindi, senza il mo lavoro interiore iniziato anni fa, non sarei mai riuscita a fare il Gf così, anzi. Sarei uscita prima e avrei avuto delle crisi fortissime di ansia, pianto. Sarebbe stato proprio brutto. Mentre con il percorso interiore fatto per anni è stato meglio perché il Gf ti porta a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Luca Onestini con un tweet avrebbe replicato alle parole di #nikita Pelizon. “Quanto amo che abbiano tutti il nost… - trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - Gildagraz : @grazia_nonna @ciuppina @Uraganonikita Loris VANZAN @Gildagraz. Ho perso diretta non puoi capire quanto… - GossipOne_it : 'GFvip 7: Nikita Pelizon svela la verità su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in un'intervista esplosiva'… - GossipOne_it : Le sorprese dopo il GF Vip 7: la vincitrice Nikita Pelizon batte Oriana Marzoli e spunta un'inaspettata rivelazione… -