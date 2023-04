Nikita Pelizon | alcuni fan sono convinti sia incinta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Luca Onestini con un tweet avrebbe replicato alle parole di #nikita Pelizon. “Quanto amo che abbiano tutti il nost… - trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - Gildagraz : @grazia_nonna @ciuppina @Uraganonikita Loris VANZAN @Gildagraz. Ho perso diretta non puoi capire quanto… - GossipOne_it : 'GFvip 7: Nikita Pelizon svela la verità su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in un'intervista esplosiva'… - GossipOne_it : Le sorprese dopo il GF Vip 7: la vincitrice Nikita Pelizon batte Oriana Marzoli e spunta un'inaspettata rivelazione… -

Trae Luca Onestini è guerra aperta Si fa per dire... ma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip pare siano ai ferri corti. La vincitrice del reality show ha rilasciato un'intervista ...Dopo le dichiarazioni di(ed il like contro), Luca Onestini ha risposto su Twitter alla vincitrice del Grande Fratello Vip che ha espresso un parere forte su di lui. Onestini risponde all'intervista di, ...qualche giorno fa ha messo un like ad un tweet cattivissimo contro Luca Onestini e Ivana Mrazova e - intervistata a Casa Chi - ha detto la sua in merito al vippone. Dopo essere stati ...

In queste ore si sta diffondendo sul web un rumor che riguarda Nikita Pelizon. Ieri sera l’ex vippona ha fatto una diretta su Instagram per chiacchierare con i suoi fan. Tutto stava andando per il ...Nikita Pelizon è stata la vincitrice di questa ultima edizione del Gf Vip 7. L'influencer è sempre stata molto attiva sui social e proprio ...