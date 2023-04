Neymar papà bis, il tenero annuncio su Instagram (e lei mostra il pancino) (Di giovedì 20 aprile 2023) Neymar diventerà papà bis. Da tempo impegnato con la modella , influencer e imprenditrice brasiliana Bruna Biancardi , la coppia ha annunciato la notizia con un lungo post su Instagram accompagnato da ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023)diventeràbis. Da tempo impegnato con la modella , influencer e imprenditrice brasiliana Bruna Biancardi , la coppia ha annunciato la notizia con un lungo post suaccompagnato da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PSGRelay : RT @Ftbnews24: #PSG, dolce annuncio per Neymar: diventa papà per la seconda volta #Non solo Calcio - Ftbnews24 : #PSG, dolce annuncio per Neymar: diventa papà per la seconda volta #Non solo Calcio - IL0V3Y0U3000 : NEYMAR DIVENTA ANCORA PAPÀ - RegalinoV : Neymar papà per la seconda volta: la fidanzata Bruna Biancardi è incinta - tuseiantartide : RT @vane___96: Neymar di nuovo papà ?? -

Neymar papà bis, il tenero annuncio su Instagram (e lei mostra il pancino) Neymar diventerà papà bis. Da tempo impegnato con la modella , influencer e imprenditrice brasiliana Bruna Biancardi , la coppia ha annunciato la notizia con un lungo post su Instagram accompagnato da ... Neymar diventerà papà per la seconda volta: l'annuncio Un dolce annunciato è arrivato in queste ore via social. A darlo sono stati Neymar e la sua compagna Bruna Biancardi . La coppia è in attesa del loro primo figlio, il secondo per l'attaccante del Psg . I due hanno scritto su Instagram in un post condiviso: "Sogniamo la tua ... Calcio: Neymar presto di nuovo papà, Bruna Biancardi in dolce attesa L'attaccante del Psg e del Brasile ha già un figlio avuto dall'ex fidanzata ROMA - L'attaccante del Psg Neymar e la sua compagna, Bruna Biancardi, hanno annunciato che diventeranno presto genitori. "Abbiamo sognato la tua vita, abbiamo programmato il tuo arrivo e sapere che sei lì per completare il ... diventeràbis. Da tempo impegnato con la modella , influencer e imprenditrice brasiliana Bruna Biancardi , la coppia ha annunciato la notizia con un lungo post su Instagram accompagnato da ...Un dolce annunciato è arrivato in queste ore via social. A darlo sono statie la sua compagna Bruna Biancardi . La coppia è in attesa del loro primo figlio, il secondo per l'attaccante del Psg . I due hanno scritto su Instagram in un post condiviso: "Sogniamo la tua ...L'attaccante del Psg e del Brasile ha già un figlio avuto dall'ex fidanzata ROMA - L'attaccante del Psge la sua compagna, Bruna Biancardi, hanno annunciato che diventeranno presto genitori. "Abbiamo sognato la tua vita, abbiamo programmato il tuo arrivo e sapere che sei lì per completare il ... Neymar ancora papà, Bruna Biancardi è incinta: "Ti stiamo aspettando" - Sportmediaset Sport Mediaset